Pas-de-Calais : un agent du fisc tué "dans le cadre d'un contrôle fiscal"

"Ses collègues (...) et plus largement tous les agents des finances publiques sont ce soir bouleversés et en deuil. C'est à eux que je veux penser en cet instant, je me rendrai à leurs côtés dès demain matin", a déclaré Gabriel Attal. Le Sénat a ensuite marqué une minute de silence en hommage au contrôleur fiscal tué.

Un peu plus tôt, l'AFP avait appris que ce brocanteur "a été visité par un contrôleur du fisc", et l'a "séquestré à son domicile", selon une première source. L’inspecteur est "décédé" et "le brocanteur s'est suicidé", a-t-elle ajouté, précisant que la gendarmerie avait été prévenue "par un témoin". "Au moment de l'arrivée des gendarmes, les deux hommes étaient morts", a-t-elle expliqué.

Selon une deuxième source, l'inspecteur a été tué "de plusieurs coups de couteau". "Une femme, inspectrice des impôts", a également été retrouvée, "ligotée sur une chaise et profondément choquée", a ajouté cette source. La section de recherche de la gendarmerie des Hauts-de-France a été saisie. Appelés vers 19h, les pompiers ont confirmé en début de soirée "deux décédés à Bullecourt et un blessé, sur le point d’être transporté", précisant que l'intervention était "toujours en cours".

Vers 23H, les gendarmes étaient encore déployés dans le village du Bullecourt, une commune de 250 habitants situé au sud d'Arras, déserté en cette soirée, bloquant la rue du domicile du brocanteur, a constaté un journaliste de l’AFP. Une partie de la commune a été bouclée par la gendarmerie une large partie de la soirée, sans susciter d'attroupement, a abondé le quotidien local La Voix du Nord.