Pas-de-Calais : un incendie fait un mort et 14 blessés, dont une femme enceinte

L'incendie s'est déclaré lundi 4 décembre au soir dans un appartement de Longuenesse, près de Saint-Omer. Un homme est mort après avoir sauté par la fenêtre. Quatorze personnes sont blessés, dont une femme enceinte grièvement.

Un homme est mort et 14 autres personnes ont été blessées, dont une gravement, dans l'incendie d'un appartement de Longuenesse, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, a appris l'AFP auprès des pompiers et d'une source policière.

Selon la source policière, l'homme décédé a sauté par la fenêtre. La personne gravement blessée, une femme enceinte, a elle aussi sauté et est polytraumatisée. Selon les pompiers, l'homme est âgé de 36 ans et la femme enceinte de 28 ans. Elle a été transportée vers le CHU de Lille. D'après le maire de Longuenesse, Christian Coupez, la femme gravement blessée n'est pas de la même famille que l’homme décédé. "La personne qui s’est défenestrée du 3e étage est décédée, après il y a eu trois autres personnes qui ont sauté de l’immeuble qui s’est embrasé", a expliqué l'édile.

Cinq mineurs blessés

Treize autres victimes "en urgence relative", dont cinq mineurs âgés d'un an et demi à 17 ans, ont été transportées vers des centres hospitaliers, "intoxiquées par les fumées", selon le maire. Elles ont été accueillies dans un gymnase et devront être relogées. La mairie a ouvert mardi matin une cellule psychologique au centre social, près du lieu de l'incendie.

Selon les pompiers, le feu s'est déclaré vers 23 heures dans un appartement au troisième étage d'un immeuble et a pu être éteint grâce à l'usage de deux lances. Une cinquantaine de pompiers et une dizaine d'engins de secours ont été mobilisés, et la police scientifique s'est rendue sur place pour déterminer l'origine de l'incendie.