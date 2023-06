Pas-de-Calais : une embarcation se renverse au large de Boulogne-sur-Mer, trois morts

La sortie en mer a viré au drame. Trois personnes sont mortes après que leur bateau de plaisance s'est retourné en mer à proximité de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a indiqué mardi la préfecture maritime. Les corps sans vie des trois personnes ont été repêchés tôt ce mardi matin, d'après France 3 Régions et La Voix du Nord.

Les proches des trois passagers s'étaient inquiétés lundi dans la soirée, ne les voyant pas revenir de leur excursion. Ils ont contacté le CROSS - Gris-Nez, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du Pas-de-Calais et de la Manche Est, selon les médias locaux.

Les trois navigateurs étaient "partis en mer sur un navire de plaisance de type 'pêche-promenade'" et leur disparition a été signalée lundi "en début de soirée" par leurs proches inquiets de ne pas les voir rentrer, a confirmé la préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord. Un hélicoptère de la Marine nationale, un hélicoptère belge et un avion privé affrété par le ministère de l'Intérieur ont été mobilisés, et plusieurs bateaux naviguant à proximité ont été déroutés pour participer aux recherches.