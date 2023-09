Une migrante retrouvée morte sur une plage de Sangatte

Sur une vidéo transmise par l'association, une femme brune en jeans et baskets est étendue inanimée au bord de l’eau, dans la nuit, entourée de plusieurs personnes dont l’une au moins porte un gilet de sauvetage. La séquence a été reçue initialement vers 5H30 mardi par Utopia 56, qui gère un numéro d’urgence dédié aux migrants sur le littoral nord.

Des examens médico-légaux vont être réalisés. En attendant les résultats, une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et confiée à la Police aux Frontières (PAF) et au commissariat de Calais, selon les informations de France Bleu Nord. De nationalité érythréenne et âgée de 24 ans, la migrante est "vraisemblablement morte par noyade lors d'une mise ou tentative de mise à l'eau de bateau" ont appris nos confrères auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer.