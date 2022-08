Patrick Balkany est sorti de prison

Les époux Balkany avaient été reconnus coupables de "fraude fiscale massive" entre 2009 et 2015. Plus précisément, il leur est reproché de ne pas avoir payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2014, d'en avoir payé un minoré en 2015, ainsi que d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014. Outre cette condamnation, le couple a également été définitivement condamnés, en juin 2021, pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale" et "prise illégale d'intérêts".