Patrick Balkany incarcéré : dans quelles conditions va-t-il finir sa peine ?

Seul "privilège" de Patrick Balkany : il est protégé en n'étant pas mélangé avec tous ses codétenus, en raison de son profil médiatique. Il pourra néanmoins rencontrer d’autres personnes de ce quartier d’isolement. L'ancien maire aura droit à une promenade, minimum 1h par jour, dans une cour spécifique, toujours selon nos informations. Il peut également avoir droit à des visites. Notamment grâce aux parloirs internes : ainsi, Isabelle Balkany sort de l’hôpital et vient à être incarcérée à Fleury, les époux pourront communiquer entre eux. A condition que le directeur de la prison l'accepte.

Le cas d'Isabelle Balkany, 74 ans, hospitalisée depuis jeudi après une tentative de suicide et dont le placement sous bracelet électronique a été révoqué, sera tranché à une date ultérieure."Elle est pour l'instant toujours à l'hôpital", a précisé jeudi la procureure de la République d'Evreux Dominique Puechmaille. Côté santé justement, la prison de Fleury dispose d'un service médical avec un médecin chef affecté sur place, et des infirmières et des médecins dans chaque bâtiment. Il peut bien y avoir une prise en charge 24/24 il y a des médecins de garde la nuit.