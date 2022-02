Patrick Balkany juge "bizarre" la décision de son renvoi en prison

Le verdict est tombé ce jeudi 3 février : la justice a révoqué le placement sous bracelet électronique du couple Balkany, qui devrait se retrouver prochainement derrière les barreaux pour "fraude fiscale massive". En cause, une centaine de manquements depuis mars 2021 à leur assignation à résidence au moulin de Cossy, leur résidence de Giverny, dans l'Eure. Suite à ce choix, Isabelle Balkany a tenté de mettre fin à ses jours et est actuellement hospitalisée, selon son mari. Interrogé sur LCI depuis sa propriété, Patrick Balkany a fustigé cette décision de justice et s'est montré très suspicieux quant à la date de cette annonce.

"La peine de bracelet devait se terminer le 10 mars prochain. Et là, comme par hasard, on nous fait un procès comme ça, au dernier moment, juste avant la fin de la peine. Je trouve cela bizarre", a avancé l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). "C’est la vie, il y a des hauts et des bas", a-t-il poursuivi. "Il y a des hommes politiques qui ne méritent pas le sort qu'on leur réserve. Je pense à ceux qui sont emprisonnés ou à ceux qui vont avoir un bracelet, comme moi. Je pense qu'il y a parfois des corrélations un peu bizarres."