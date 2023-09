Meurtre d'un quadragénaire aux fêtes de Bayonne : six hommes mis en examen pour homicide volontaire

Battu à mort, devant chez lui, pour une simple remarque. Deux mois après les faits, six hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire et non-dénonciation d'un crime après le meurtre de Patrice Lanies, le 26 juillet, lors du premier soir des fêtes de Bayonne.

Ces six hommes, âgées de 21 à 27 ans et "déjà connus" de la justice pour certains, ainsi qu'une femme de 33 ans, avaient été arrêtés mardi "sur différents points de résidence" des départements de l'Essonne et de Loire-Atlantique, selon le parquet. Transférés à Bayonne où ils ont été présentés à un juge d'instruction ce vendredi, cinq des mis en examen ont été placés en détention provisoire et un autre se trouve désormais sous contrôle judiciaire, sur décision du juge des libertés et de la détention.