Pyrénées-Atlantiques : un appel à témoins après la tentative d'enlèvement d'une jeune femme

C'est en fin d'après-midi jeudi qu'une jeune femme a poussé la porte du commissariat de Pau. Celle-ci, âgée de 19 ans, a expliqué aux policiers qui l'ont reçu avoir subi une tentative d'enlèvement entre 15 heures et 15h30 jeudi 26 janvier alors qu'elle se trouvait avenue Jean Biray à Pau.

"La jeune femme a indiqué aux enquêteurs qu'une voiture s'était arrêtée à sa hauteur avec à son bord, deux hommes qu'elle ne connaissait pas. Le conducteur lui aurait alors demandé sa route et alors qu'elle était en train de le renseigner, lui disant de faire demi-tour, le passager du véhicule serait sorti, aurait tenté de l'empoigner et de la faire monter de force dans le véhicule. La jeune femme a lutté pour ne pas y pénétrer et ce serait finalement l'intervention d'un tiers qui aurait fait fuir les agresseurs", détaille ce vendredi Rodolphe Jarry, procureur de la République de Pau à TF1info.