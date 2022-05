Incendies en série à Pau : un suspect écroué

Si les faits sont reconnus, les motifs derrière ces gestes, eux, restent encore énigmatiques. Un homme suspecté d'avoir déclenché ces dernières semaines près d'une dizaine d'incendies à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a appris jeudi l'AFP auprès du parquet et de source policière. L'homme, âgé de 33 ans, est suspecté d'avoir incendié un immeuble de 16 appartements la nuit de 3 au 4 mai, puis, une semaine plus tard, l’aumônerie du presbytère de l'église Saint-Pierre, dans le quartier universitaire, ainsi que plusieurs véhicules dans le quartier Saragosse.

L'incendie de l'immeuble d'habitation avait entraîné l'évacuation de 20 personnes et blessé une femme, qui avait sauté du deuxième étage pour échapper aux flammes, tandis que celui de l’aumônerie "aurait pu coûter la vie des deux prêtres qui dormaient à ce moment-là au premier étage" selon l'évêque de Bayonne, Marc Aillet. Par ailleurs, la caisse de l'aumônerie du presbytère, qui contenait 300 euros, avait été volée, tout comme un ordinateur, selon France Bleu.