Paul Pogba intimidé par une bande et son frère Mathias pour lui extorquer de l'argent ?

Pour rappel, Mathias Pogba, a publié samedi une courte vidéo sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram. Dans cette séquence de quelques secondes, l'international guinéen prévient qu'il va "faire de grandes révélations" au sujet de son frère, Paul, de son avocate, Rafaela Pimenta et de Kylian Mbappé. "Le monde entier" mérite de connaître "certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'il (Paul Pogba) mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance et s'il est digne d'être pris comme représentant de la jeunesse du monde, des quartiers populaires et des grandes marques", a-t-il affirmé.