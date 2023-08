Plus de huit tonnes de cocaïne : saisie de drogue record aux Pays-Bas

Plus de 29.702 kilos de drogue ont été saisis par les douanes néerlandaises au premier semestre 2023, soit plus qu'à la même période l'année précédente, où 22.009 kilos avaient été découverts, selon des chiffres communiqués par les autorités. Plus de la moitié de ces cargaisons contenaient moins de 100 kilos de stupéfiants, avait alors précisé le gouvernement.

Le pays se trouve dans le trio de tête européen - aux côtés de la Belgique et de l'Espagne - pour les livraisons de cocaïne expédiées depuis le Panama, la Colombie et l'Équateur.