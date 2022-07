Pays Basque : 26 gardes à vue après des manifestations qui ont paralysé une partie de la circulation

Ces actions "de désobéissance civile", interdites par la préfecture et encadrés par des effectifs de police soutenus par des renforts de la police nationale espagnole, ont été levées à 16 h 00, selon les organisateurs. 26 personnes ont toutefois été mises en garde à vue. Neuf étaient toujours en cours dans la soirée, après s'être enchaînés à la voie ferrée, juste au nord de Bayonne, dans les Landes, selon le parquet de Dax.

Cet incident sur les voies a entraîné une interruption du trafic ferroviaire vers 11 h 00 et pendant trois heures dans les deux sens de circulation, entre Bayonne et Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), a expliqué la SNCF. Quatre TGV ont été retardés, maintenus en gare, et trois TER supprimés, remplacés par un service de bus.