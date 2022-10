Pays basque : Lidl jugé pour vente illicite d’alcool après le décès d’un adolescent de 16 ans

Le 8 mai 2021, à 18h15, l'adolescent, "qui n'avait pas beaucoup bu" précise sa mère, trouvait la mort dans un choc avec un pylône à Urrugne près d'Hendaye, après avoir été percuté par un ami qui circulait également à scooter, alcoolisé lui aussi. Jugé devant un tribunal pour enfants, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire.

"Une ou deux heures plus tôt", les deux garçons avaient acheté une bouteille de vodka dans un magasin Lidl de la commune. "Dans ce dossier, il y a de l'alcool. Sa vente et son absorption ont un lien direct avec la mort", affirme l'avocat de la famille, Me Antoine Tugas.