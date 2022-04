Pédocriminalité dans l'Église : des réparations allant de 5000 à 60.000 euros pour les victimes

La CRR souligne qu'il s'agit donc d'une "'réparation' globale des atteintes à l'intégrité sexuelle et à la dignité de la victime, au détriment de la recherche d'une 'indemnisation du préjudice', poste par poste, comme le font les tribunaux". Même si cette grille, ainsi que le plafond, "ne sont pas arbitraires mais directement inspirés des sommes allouées par les juridictions françaises en réparation de la souffrance et des atteintes à la dignité". Le plafond de 60 000 euros est "le plus élevé des régimes de réparation déjà mis en œuvre en Europe continentale", selon la CRR, qui indique qu'il est de 50 000 euros en Allemagne ou de 18 000 euros en Suisse.

La CRR est née de la décision, en novembre, de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref, instituts et congrégations religieuses) de mettre en place une instance indépendante permettant aux victimes de prédateurs de ces instituts de demander réparation à ces derniers. La CRR ne s'occupe pas du versement de la réparation mais elle propose une médiation entre la victime et la congrégation.