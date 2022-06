Pédophilie dans l'Église : des réparations allant jusqu'à 60.000 euros pour les victimes

Une "justice restaurative" au cas par cas. L'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr) va proposer aux victimes de pédocriminalité dans l'Église catholique des réparations financières allant jusqu'à 60.000 euros. "Au 31 mai, on a 736 personnes victimes qui se sont adressées à nous", dont "un peu plus de la moitié qui, dès le départ, demandent une réparation financière, sans l'avoir nécessairement chiffrée", a annoncé sa présidente, Marie Derain de Vaucresson, lors d'une conférence de presse, mercredi 1er juin. Une réparation qui "ne comprend pas de plancher", mais pourra aller jusqu'au "montant maximal", qui se "situe dans la fourchette très supérieure des indemnisations de justice civile", fait valoir la structure.

Cette commission, créée après les révélations chocs du rapport Sauvé qui a documenté l'ampleur des violences sexuelles sur mineurs depuis les années 1950, s'adresse aux victimes de prêtres ou de laïcs dans divers lieux (hors congrégations). Le plafond de 60.000 euros est le même que celui retenu par la Commission reconnaissance et réparation (CRR), œuvrant pour les victimes agressées dans des enceintes catholiques (catéchisme, camp scout...). Toutefois, les critères d'évaluation et le barème des deux instances, montées suite à la Conférence des évêques de France, en novembre 2021, diffèrent.