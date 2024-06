Le parquet de Paris annonce ce mardi la fermeture du site de rencontre controversé Coco.gg. Créée en 2003, cette plateforme de chat en ligne était vite devenue un repère pour les pédocriminels et les personnes homophobes.

Au fil des ans, il avait été hébergé dans plusieurs pays pour pouvoir continuer d'exister. Récemment, il avait même changé son nom de domaine, passant de .fr à .gg, nom de domaine enregistré sur l'île britannique de Guernesey. Ce mardi matin, le parquet de Paris a annoncé la fermeture du très controversé Coco.gg.

Créé en 2003, le site de rencontre était rapidement devenu un repère pour les pédocriminels. Il avait aussi souvent été mis en cause dans des affaires de violences sexuelles, de viols sur mineurs, de prostitution, de vente de stupéfiants ou encore de guets-apens homophobes, comme la récente affaire de Grande-Synthe. Le 16 avril 2024, Philippe, 22 ans, était décédé des suites d'une agression mortelle dans la commune du Nord après avoir été piégé sur Coco.gg par deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans, mis en examen pour "assassinat" et placés depuis en détention provisoire.

Nouveau message d'accueil pour les visiteurs

Depuis ce mardi, les visiteurs du site ne peuvent plus y accéder. La page d'accueil délivre désormais un message clair accompagné des logos des autorités qui ont participé à sa fermeture. On peut à présent y lire, en français et en anglais : "Ce site a été fermé par la direction générale des douanes et droits indirects et la gendarmerie nationale, sous l'autorité de la JUNALCO (Juridiction nationale en charge de la lutte contre la criminalité organisée, ndlr) du parquet de Paris".

Plus de 23.000 procédures ouvertes contre le site

Une enquête judiciaire avait été ouverte en décembre 2023 notamment pour des infractions relatives à la pédocriminalité, au proxénétisme aggravé, au blanchiment aggravé, et à l’association de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions. "Entre le 1er janvier 2021 et le 7 mai 2024, il ressort de l’exploitation des fichiers de police que pas moins de 23.051 procédures judiciaires en lien avec la plateforme coco ont été ouvertes. 70 parquets, sur l’ensemble du territoire national, ont transmis des procédures dont ils ont eu à connaître impliquant la plateforme coco.fr, au préjudice de 480 victimes", révèle le parquet dans un communiqué.

"Dans l’ensemble des procédures recensées, la plateforme coco a été utilisée spécifiquement pour sa notoire absence de modération", souligne-t-il encore.

La fermeture réclamée depuis des années

Pour entrer sur coco.gg, qui se présentait comme un "site de chat sans inscription", il suffisait de renseigner son genre, son âge, son code postal et de se créer un pseudo, sans aucun contrôle.

L'association SOS Homophobie avait demandé sa fermeture après le guet-apens dont avait été victime un homosexuel à Marseille début octobre 2023. La plateforme était également dans la ligne de mire des associations de protection de l'enfance, comme Innocence en danger, qui avait, elle aussi, demandé sa fermeture, en lançant une pétition.

Dans un communiqué ce mardi, l'association Agir Contre la Prostitution des Enfants et les Violences Sexuelles a félicité les autorités après cette fermeture. "Symbole de l'accessibilité en ligne de la pédocriminalité, ce repère de prédateurs ne s'en cachait pas : affichant tant au niveau des pseudos d'utilisateurs que des noms de forums, la nature des échanges qu'on pouvait y retrouver. Sa facilité d'utilisation et la demande importante des clients pédocriminels en nourrissaient son statut de référence. L'admirable collaboration des forces de l'ordre au-delà des frontières françaises est à saluer", insiste-t-elle.

Selon Le Monde, ce site appartient à une société immatriculée en Bulgarie. Il a auparavant été détenu par plusieurs autres sociétés, avec un propriétaire "en réalité identique", à savoir un "discret ingénieur" installé dans le Var.