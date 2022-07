Pédophilie dans l'Église : six premières victimes indemnisées

Les premières indemnisations arrivent. Dimanche 10 juillet, le président du Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs dans l’Église catholique (Selam), Gilles Vermot-Desroches, a affirmé avoir procédé au versement de six réparations financières à destination de victimes de faits pédocriminels au sein de l'Église. "Nous avons eu un conseil d'administration qui a suivi et décidé pour (...) six situations que l'Inirr (Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, ndlr) avait transmis", a déclaré le président du Fonds de secours.

Créé en 2021 par l'institution catholique, le Selam, doit verser les éventuelles réparations financières accordées par l'Inirr, qui étudie chaque dossier soumis. Depuis janvier 2022, au moins 736 personnes victimes de prêtres ou de laïcs avaient déposé une demande d'indemnisation. En juin dernier, la présidente - Marie Derain de Vaucresson - de cette instance avait indiqué avoir pris une décision pour dix dossiers.