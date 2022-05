Pédopornographie : un phénomène "en forte augmentation" qui inquiète les enquêteurs

85 millions de photos et de vidéos signalées en 2021. Ces dernières années, le nombre de contenus pédopornographiques a véritablement explosé sur Internet. Selon la commissaire européenne aux Affaires intérieure, Ylva Johansson, plus de 60% de ces contenus illicites sont hébergés par des serveurs informatiques basés dans l'Union européenne. Face à ce fléau, la Commission entend obliger l'ensemble des plateformes à signaler le moindre contenu posté sur leur site.

La France n'est pas épargnée par ces affaires sordides. Au mois de mai, quatre dossiers - mettant en cause des hommes âgés de 17 à 60 ans - ont été ainsi résolus par les enquêteurs français. Quatre affaires qui permettent de comprendre que le profil des suspects est très vaste. La dernière enquête remonte au 23 mai avec l'interpellation en Loire-Atlantique d'un homme d'environ 35 ans pour détention et consultation d'images pédopornographiques. Détecté sur le darknet, l'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires. Par ailleurs, en garde à vue, l'individu a reconnu avoir violé et agressé sexuellement ses trois enfants dont un nourrisson. Il a été mis en examen le 25 mai et écroué.

Autre dossier récent, celui d'un jeune homme de 17 ans interpellé dans les Yvelines. Il a été appréhendé par les enquêteurs de l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP) à la suite "de signalements, une quarantaine" portant sur près de mille vidéos et photos. Il filmait ses demi-frères âgés d'un peu plus de cinq ans qu'il violait et agressait sexuellement. Il a été mis en examen et placé dans un foyer.