Peine allégée en appel pour l'ex-magistrat qui proposait sa fille mineure sur des sites libertins

L'affaire avait choqué lorsqu'elle avait été révélée. Ce lundi, un ancien magistrat de Dijon a vu sa peine de prison ramenée à deux ans de prison avec sursis lors de son procès auprès de la cour d'appel de Besançon. Il a été jugé coupable d'avoir proposé à des internautes de violer sa fille de 13 ans. Vice-président du tribunal judiciaire de Dijon au moment des faits, radié depuis de la magistrature, ce père de trois enfants avait proposé sur des sites libertins des relations sexuelles avec sa fille entre octobre 2019 et juin 2020, sans toutefois passer à l'acte.

En première instance, le tribunal correctionnel de Besançon avait condamné l'homme de 57 ans à deux ans de prison, dont un ferme, pour "instigation à la corruption de mineur non suivie d'effet" et pour "instigation à commettre un viol et une agression sexuelle sur mineur non suivie d'effet". Il avait fait appel.