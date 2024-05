VIDÉO - "Perdre un enfant, c’est insupportable" : une marche en hommage aux policiers tués à Villeneuve-d'Ascq

Ce mardi, une marche blanche était organisée à Lille en hommage à Manon, Paul et Steven. Ces trois jeunes policiers ont perdu la vie il y a un an après avoir été percutés par un chauffard. Leurs proches se battent désormais contre les violences routières.

Le drame avait choqué tout le pays. Il y a un an, jour pour jour, trois jeunes policiers âgés de 24 et 25 ans perdaient la vie dans un accident de la route à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Tout juste sortis de l'école de police, les gardiens de la paix avaient été percutés dans leur véhicule par celui d’un chauffard sous l’emprise d’alcool et stupéfiant.

Une marche blanche était organisée ce mardi à Lille pour leur rendre hommage et ne pas les oublier. "Elle nous manque terriblement. On s’étourdit dans l’action pour éviter d’avoir à penser, pour éviter de sentir cette douleur. Perdre un enfant, c’est insupportable, vous frôlez la folie", nous confie Isabelle, la mère de Manon, 24 ans. "Il y a beaucoup de vide, et ce vide-là, il ne sera jamais remplacé", complète sa compagne Marilou, comme on peut le voir dans le sujet en tête de l'article.

Ce n'est pas un simple accident, c’est comme si c’était un assassinat Delphin, le père de Steven

Sur leur T-shirt, le prénom de la jeune policière est inscrit aux côtés de ceux de Paul et de Steven, tous les deux 25 ans au moment du drame. Alors qu'ils étaient en service, ils ont été percutés par une voiture qui roulait en sens inverse. À son bord, un conducteur alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants, décédé lui aussi. Un comportement inacceptable pour les trois familles qui se battent désormais pour une tolérance zéro au volant.

"Pour moi, ce n'est pas un simple accident, c’est comme si c’était un assassinat. Les gens en face, c’est comme s’ils avaient une arme", explique Delphin le père de Steven, très ému. À titre posthume, Manon, Paul et Steven, élevés au grade de Capitaine, avaient été faits chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.