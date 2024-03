Père de famille tué sur un parking dans l'Aveyron : le témoignage glaçant de la femme de la victime

Samedi dernier, un père de famille âgé de 45 ans est mort après une altercation sur le parking d'un supermarché à Onet-le-Château (Aveyron). La victime a été poignardée par un homme immédiatement interpellé. Ce mercredi, son épouse, qui a assisté au meurtre, témoigne.

Une famille qui part faire ses courses au supermarché, une situation qui dégénère après une banale réflexion sur un parking et, un bilan dramatique avec un mort, deux blessés et un enfant traumatisé. Voilà le terrible scénario qui s'est joué samedi dernier devant le Super U d'Onet-le-Château en Aveyron.

Ce jour-là, Cédric Coutouly, 45 ans, était avec sa femme Virginie et leur fils de 13 ans quand ils ont aperçu un piéton se faire percuter par un fourgon devant le grand magasin. Alors qu'il tentait de fuir, le piéton a été rattrapé par le conducteur du fourgon qui lui porte soudainement un coup le faisant chuter.

Cédric et sa femme tentent d'intervenir en proposant au piéton d'appeler la police. C'est alors qu'ils sont à leur tour pris à partie par le chauffard. "Je me souviendrais toujours de son regard sombre et machiavélique quand il nous regarde en regagnant son fourgon", relate Virginie à nos confrères de La Dépêche du Midi. Très vite, l'individu revient, vers le couple, armé cette fois...

"Venez-nous aider, il y a papa qui saigne"

Selon le témoignage de Virginie à nos confrères, l'homme avait alors une dague noire dans la main avec une lame de 20 centimètres. La mère de famille dit au piéton de partir, et, avec ses proches, part se réfugier dans leur voiture. Le chauffeur arrive, frappe sur les vitres en criant :"Tu vas appeler la police ?". Cédric Coutouly, qui est sorti du véhicule, essaie alors d'appeler la police. "L'agresseur se dirige vers lui. Je crie. Ils s'empoignent et je vois le téléphone voler", se souvient-elle. En tentant de s'interposer, elle est blessée par l'individu au-dessus de l'estomac.

Cédric Coutouly lance alors à l'agresseur de sa femme :"C'est bon, casse-toi, on n'appelle pas la police !". À cet instant, le chauffeur du fourgon en face de lui assène un coup de couteau sur le flanc gauche. Le fils du couple part immédiatement chercher de l'aide dans le supermarché. "Venez-nous aider, il y a papa qui saigne", supplie l'enfant à l'un des employés.

Cédric Coutouly succombera à ses blessures malgré l'intervention des secours. L'auteur présumé du coup de couteau, qui avait pris la fuite, a rapidement été interpellé. À l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen pour "meurtre, tentative de meurtre, mise en danger délibérée d’autrui et violences volontaires commises avec arme par personne en état d’ivresse" et placé en détention provisoire.