Le parlementaire a porté plainte dimanche après avoir reçu de nombreux messages de soutien de la part du gouvernement. Les violences contre les élus ont enregistré une forte hausse en 2021, selon les données du ministère de l'Intérieur. Selon un bilan les comptabilisant entre janvier et novembre 2021, 1186 élus ont été pris pour cibles. Parmi eux, plus de 600 maires et 162 représentants du Parlement.

Cette poussée serait notamment liée au mouvement antivax et anti-pass : plus de 300 plaintes pour "menace de mort" ont été déposées par des élus depuis juillet et l'entrée en vigueur du pass sanitaire, dont 60 plaintes depuis début janvier. Face à cette recrudescence, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a annoncé que cette dernière se constituerait partie civile dans chaque affaire.