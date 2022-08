Perpignan : une femme tue son père et blesse sa mère avant de se défenestrer

Mais le drame familial ne s'arrête pas là. Son fils, âgé d'un mois et demi à peine, était dans l'appartement au moment des faits. Il aurait reçu, lui aussi, plusieurs coups et secousses à la tête. Il a été transporté en urgence à l'hôpital de Perpignan afin de bénéficier de soins le plus rapidement possible. Ce jeudi soir, "il était hors de danger et ne présentait plus que des lésions superficielles", confirme le vice-procureur de la République, Nicolas Brignol dans L'Indépendant.

Une enquête a été ouverte pour "meurtre" et "tentative de meurtre", a confirmé le parquet des Pyrénées-Orientales à l'AFP.

Victime de plusieurs fractures, la jeune femme a été évacuée vers l'hôpital, tout comme sa mère et son fils. L'arme du crime, un couteau, a été retrouvée sur place et saisie par les policiers. Le compagnon de la mère de famille a été entendu par les policiers, qui ont pu établir qu'il ne se trouvait pas dans le logement au moment des faits.