Petit-neveu de Brigitte Macron : le procès renvoyé, les prévenus placés en détention provisoire

Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé lundi le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, en marge d'une manifestation non-déclarée contre la réforme des retraites, ont été placés ce mercredi en détention provisoire jusqu'à leur procès, renvoyé mercredi au 5 juin.

Âgés de 20, 22 et 34 ans, ils devaient initialement être jugés à Amiens en comparution immédiate, notamment pour violences en réunion, mais leurs avocats ont demandé plus de temps pour assurer leur défense. Le procureur, Jean-Philippe Vicentini, a requis et obtenu leur placement en détention provisoire, en raison, selon le président du tribunal, "du risque de réitération des faits". Une adolescente de 16 ans est également poursuivie dans cette affaire, mais elle doit être présentée à un juge des enfants.

Les trois prévenus, déjà condamnés dans le passé pour des violences et des agressions, présentent des profils de marginaux: le plus jeune, Florian C., est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme ; le plus âgé, Yoan L., est placé sous curatelle. "En 15 secondes, on se rend compte qu'il faut une expertise psychiatrique", a déclaré à l'audience l'avocat de ce dernier, Me Ibrahima Ndiaye.