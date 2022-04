Photos et sons du Bataclan diffusés au procès du 13-Novembre : "Aujourd'hui, on a vu la réalité du terrorisme"

Ambiance particulièrement lourde ce vendredi au 104e jour du procès des attentats du 13-Novembre, où allaient être diffusées, à la demande du président de l'association Life for Paris Arthur Dénouveaux et après l'accord de la cour, des audios de l'attaque du Bataclan et des photos prises sur la scène de crime. Si la décision de voir et d'entendre ces documents n'avait pas fait l'unanimité au sein des parties civiles, la salle est comble pour l'occasion. Sur les bancs, des parties civiles s'embrassent, d'autres s'enlacent.

Puis l'audience reprend. "Nous allons donc faire la projection de photos, et la diffusion de l'enregistrement audio. On va commencer par les extractions que j'ai effectuées à la demande de Life for Paris pour l'audio. Trois passages audios vont être reproduits : le début de l'attaque du Bataclan par les terroristes, le moment de la prise d'otages, et l'assaut final et l'évacuation des personnes à l'intérieur de la salle du Bataclan", détaille le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès.

Il précise ensuite que "les personnes ne sont pas obligées d'assister à cette séquence", et que la webradio, qui permet aux victimes qui suivent le procès à distance, va être coupée pour l'occasion. "Je rappelle que l'usage d'appareil pour la captation est interdit et les forces de l'ordre sont là. Ça semble important que rien de ces images et sons sortent de la salle d'audience", ajoute-t-il.