PHOTOS - Gironde : les images saisissantes des incendies prises par les pompiers

Une semaine déjà que les flammes ravagent la Gironde. En sept jours, 19.300 hectares de forêt de pins, mais aussi quelques habitations ont brûlé. Plus de 37.000 personnes ont été évacuées de plusieurs communes du département.

Au total, plus de 2000 sapeurs-pompiers venus de Gironde et de toute la France, appuyés par huit Canadair et deux Dash qui luttent contre ces deux incendies hors-norme. Jusqu’à présent, ces actions ont permis de préserver les vies humaines et de limiter les dégâts matériels.

Voici les images communiquées ce mardi 19 juillet par le service départemental d'incendie et de secours de Gironde (Sdis 33).