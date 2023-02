Pierre Palmade assigné à résidence ou en détention ? La cour d'appel rendra sa décision lundi

L'audience, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, s'est tenue ce vendredi matin à huis clos, d'après des informations confirmées à TF1-LCI. Pierre Palmade, que rien n'obligeait à se présenter, était absent, et les parties civiles n'étaient pas représentées.

Dans cette affaire, deux hommes de 33 et 34 ans ont été placés sous le statut de témoin assisté pour "non-assistance à personne en danger". Ils étaient dans la Peugeot 3008 de Pierre Palmade lorsque celle-ci est entrée en collision avec une Renault Mégane arrivant en face, sur la D372, au sud de la Seine-et-Marne. Devant la juge d'instruction, ils avaient confirmé s'être enfuis avant l'arrivée des secours et avoir consommé des produits stupéfiants, d'après le parquet de Melun.

Selon les dernières informations sur l'état de santé des victimes communiquées par le parquet la semaine dernière, le conducteur de 38 ans et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave. La femme de 27 ans, qui était enceinte de six mois et demi avant la perte de son enfant, est, elle, sortie d'affaire.