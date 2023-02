Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 15 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce mercredi 15 février, cinq jours après le terrible accident survenu à Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, Pierre Palmade, place à garde à vue, va enfin pouvoir répondre aux questions des enquêteurs. Les débats autour de la très contestée réforme des retraites se poursuivent à l'Assemblée nationale à la veille d'un jeudi marqué par la grève dans les transports et l'éducation, notamment. Emmanuel Macron a considéré ce mercredi que les oppositions étaient "perdues" et sans "boussole". Le corps de la femme retrouvée démembrée aux Buttes-Chaumont a été identifié. Et, instant culture-people avec la première photo de Lady Gaga face au Joker incarné par Joaquin Phoenix.