Pierre Palmade : l'appel du parquet pour le placement en détention du comédien examiné vendredi

Le 17 février dernier, Pierre Palmade a été mis en examen des chefs d'homicide et blessures involontaires, aggravés par l'usage de produits stupéfiants et commis en état de récidive légale. Quelques heures plus tard, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun décidait de placer l'humoriste de 54 ans sous assignation à résidence, dans le service d'addictologie d'un hôpital.