Affaire Pierre Palmade : une garde en vue en cours dans l’enquête pour détention d’images pédopornographiques

L'humoriste âgé de 54 ans a par ailleurs été mis en examen à Melun pour homicide et blessures involontaires après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février en Seine-et-Marne, sous l'emprise de la cocaïne. La collision a fait trois blessés graves au sein d'une même famille: un homme, son fils de six ans et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé. Pierre Palmade a été assigné à résidence à l'hôpital, dans un service d'addictologie, sous bracelet électronique.

Le parquet de Melun, qui avait requis un placement en détention provisoire, a fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention. Cet appel sera examiné vendredi 24 février par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.