Une ville de Moselle déprogramme la pièce culte de Pierre Palmade "Ils s'aiment !"

Le spectacle, joué par une troupe parisienne, était programmé le 10 mars dans la salle municipale Victor Hugo de cette ville d'environ 15.000 habitants, au nord de Metz. D'abord "surpris" et "choqués (...) par ce qui est arrivé", les "évolutions" de l'affaire "nous ont paru un peu inquiétantes, comme l'utilisation de la cocaïne : je suis dans une ville où il y a une zone urbaine sensible, on ne peut pas prôner d'un côté la lutte contre les stupéfiants (...) et dans le même temps ne pas se soucier (du fait) qu'un artiste (en) utilise, avec les conséquences que ça peut avoir", a fait valoir l'élu.

Michel Liebgott a également évoqué l'enquête pour détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste pour justifier le choix de sa municipalité. La pièce a été remplacée par un autre spectacle qui sera joué par la même troupe, a-t-il ajouté. "Ils s'aiment !" évoque les aléas de la vie de couple ; Pierre Palmade l'a interprétée avec Muriel Robin et Michèle Laroque.