Pierre Palmade victime d’un AVC : son état de santé est-il compatible avec un transfert en prison ?

Or, aucune prison française n'est aujourd’hui équipée pour accueillir un malade en soins intensifs. Il est donc probable, vu la gravité de son AVC, que le comédien de 54 ans soit maintenu sous contrôle judiciaire et hospitalisé. "Si un médecin expert dépêché par la justice vient dire que l'état de santé de Pierre Palmade n'est pas compatible avec la détention, un juge ne peut pas outrepasser son avis", confirme Me Hector Lajouanie, avocat pénaliste.

Si l’audience prévue lundi matin aura bien lieu, la Cour d’appel de Paris pourrait se donner un nouveau délai avant de rendre sa décision.