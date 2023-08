Piétons fauchés dans les Vosges : trois hommes mis en examen pour "assassinat" et "tentative d'assassinat"

Il s'appelait Loïc et allait fêter ses 18 ans. Ce garçon a été blessé dimanche matin à l'aube comme huit autres personnes réparties en deux groupes après avoir été fauché par une voiture à la sortie de la discothèque Discopolis à Charmes (Vosges). Le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures et une autre victime âgée de 19 ans a été hospitalisée avec un pronostic vital engagé.

Deux jours après le drame, le parquet d'Épinal fait savoir que les trois personnes, âgées de 21, 22 et 25 ans, interpellées après avoir pris la fuite et originaires du département, ont été mises en examen pour "assassinat" et "tentative d'assassinats".

"Elles ont été placées en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention", a précisé le procureur de la République, Frédéric Nahon, dans un communiqué.