Piétons renversés devant une discothèque de Toulon : le conducteur de 20 ans mis en examen

Mercredi dernier, trois personnes ont été renversées à la sortie d'une boîte de nuit de Toulon (Var). Le conducteur de l'automobile a été interpellé peu après et placé en garde à vue. Il a été mis en examen ce vendredi et conteste tout acte délibéré.

Une soirée festive à la veille d'un jour férié et qui vire au cauchemar au petit matin. Mercredi 1ᵉʳ mai, à 5h35, une voiture a renversé plusieurs personnes qui quittaient à pied une boîte de nuit située près de la gare de Toulon (Var), faisant un mort et deux blessés. Un homme âgé de 24 ans a ainsi succombé à ses blessures, un autre âgé de 31 ans a été grièvement blessé et un troisième, âgé de 20 ans, l'a été plus légèrement tandis que l'auteur présumé des faits et son passager ont pris la fuite.

Interpellé une heure après le drame à son domicile de Six-Fours-les-Plages et placé en garde à vue, le conducteur, âgé de 20 ans, a contesté face aux enquêteurs tout acte volontaire, expliquant qu'il avait fait une "erreur de pilotage". Il a été mis en examen à l'issue de la mesure ce vendredi pour assassinat et tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire.

Son passager, âgé de 21 ans et qui s'était présenté spontanément au commissariat de police de Toulon le jour des faits en fin de matinée, avait été placé en garde à vue le jour même des faits. La mesure avait été levée peu après.

Nombreux témoignages

L'acte délibéré semble en effet établi. Les investigations et des auditions menées ces deux derniers jours ainsi que l’exploitation des images extraites des caméras de vidéosurveillance de la ville de Toulon "ont permis d’établir qu’une altercation verbale a eu lieu entre un groupe de personnes dont les trois victimes font partie et un individu à l’intérieur de l’établissement de nuit en relation avec une tentative de séduction trop insistante à l’égard d’une jeune fille du groupe", selon le procureur de la République de Toulon Samuel Finielz.

À la sortie de l’établissement de nuit, le groupe de personnes, qui marchait sur la voie publique, a croisé l’individu à bord de son véhicule, accompagné d’un passager. "Le véhicule s’est alors engagé en sens interdit puis a accéléré en direction du groupe de personnes qui est parvenu à l’éviter, une personne étant toutefois légèrement blessée. Le véhicule s’est arrêté puis a fait une marche arrière à vitesse élevée et a percuté deux personnes faisant partie du groupe provoquant ainsi un décès et un blessé grave", détaille le magistrat.