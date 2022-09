Boutiques de luxe pillées à Paris : dix jeunes mis en examen, six écroués

Le préjudice total est estimé à 150.000 euros. Dix jeunes soupçonnés de six pillages de magasins de luxe à Paris, échelonnés sur deux mois, ont été mis en examen vendredi et six d'entre eux écroués, a-t-on appris samedi de sources judiciaire et proche du dossier. Les suspects, essentiellement des hommes de 17 et 18 ans, avaient été interpellés mercredi après plusieurs semaines d'enquête sur une série d'attaques d'enseignes. À l'issue de leur garde à vue, le parquet a ouvert vendredi une information judiciaire pour "vols aggravés" et "violences en réunion sans interruption temporaire de travail".