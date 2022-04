Piqûres en boîte de nuit : enquête ouverte pour administration de substances nuisibles en Dordogne

Selon Solène Belaouar, les deux hommes, qui n'ont pas ressenti de piqûre durant la soirée, se sont sentis "très fatigués" la nuit et les jours suivants, et après des "suggestions" venant d'amis informés de cas similaires médiatisés ailleurs en France, ont découvert deux traces de piqûres sur la cuisse pour l'un et l'abdomen pour l'autre, les décidant à déposer plainte trois jours après les faits. Ils ont assuré sur France Bleu Dordogne qu’ils n’ont pas bu à outrance et que cette fatigue excessive ne peut pas venir d’un état d’alcoolémie élevé. La jeune femme a décidé qu’elle ne porterait pas plainte par peur de représailles.