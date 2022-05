Piqûres en boîtes de nuit : à Nancy, l'hôpital crée un protocole pour les victimes

Si je suis piquée à une soirée et que je me rends au CHRU de Nancy, quel sera le cheminement ?

Il y aura déjà une consultation médicale. Pour la piqûre, il ne s'agit pas seulement de la question toxicologique. Il y a aussi l'effraction cutanée, le risque infectieux. Au cours de cette consultation médicale, on va intégrer la question potentielle de "soumission chimique". Les prélèvements de sang et d'urine seront proposés au patient, ils seront congelés et conservés, et on orientera le patient pour porter plainte si ce n'est déjà fait. Il a cinq jours pour le faire. Si la réquisition des prélèvements réalisés intervient dans les cinq jours, le laboratoire les mettra à disposition de la justice. S'il ne s'est rien passé pendant ces cinq jours, les prélèvements seront détruits. L'avantage, c'est de pouvoir faire un arrêt sur image et de figer les choses dans le temps. Si on n'a pas prélevé le sang et les urines suffisamment tôt, il ne reste que les analyses capillaires tardives, avec dans certains cas moins de chances de résultat.

Il y a quelques jours, Frédéric Benet-Chambellan, procureur général de la cour d'appel de Rennes indiquait à TF1info qu'aucune trace n'avait été retrouvée dans les nombreux prélèvements effectués dans les cas recensés de son ressort. La situation est-elle la même pour vous ?

Pour le moment, rien n'a été objectivé, effectivement. Ni sur Nancy, ni sur le département, ni sur le Grand Est. Peut-être parce qu'on n'a pas su arriver assez tôt, peut-être parce que c'est une nouvelle substance, peut-être parce qu'il n'y a rien… Ou simplement des gens qui s'amusent à piquer des gens pour faire le buzz. Personnellement, je pense que le phénomène est hétérogène. Une chose est sûre : des personnes ont été piquées. Mais à cette heure, s'il y a une "soumission chimique", nous ne l'avons pas démontrée.