Piqûres pendant la Fête de la Musique : un homme mis en examen à Nancy

Très rapidement, d'autres victimes se sont présentées aux forces de l'ordre, affirmant avoir connu le même sort que la première. Ainsi, une seconde personne se présentait à une autre patrouille en sécurisation en indiquant que vers 23h30-23h40, un individu a attiré son attention. "Elle s’approchait de lui et discutait avec. L’individu la saisissait au niveau du poignet droit, elle le repoussait, puis sentait une piqûre au niveau du bras. Son bras était ensuite quelque peu engourdi. Elle donnait une description de son agresseur identique à celle de la première victime", ajoute le magistrat.

Une troisième victime se manifestait et indiquait que vers 23h30, une personne lui avait foncé dessus, la bousculant, et lui claquant très fort le bras au passage. "Quelques minutes plus tard, elle ressentait des picotements là où elle avait été touchée. Elle donnait une description de l’individu qui pouvait correspondre au mis en cause. Sur présentation d’un tapissage, elle n’était pas formelle à 100% mais émettait des doutes sur l’individu gardé-à-vue", poursuit le procureur.

Enfin, une quatrième personne a déclaré avoir été victime de cet individu mais ce fait "ne peut pas pour le moment être formellement imputé au gardé à vue". "Les investigations sur ce point se poursuivent", souligne le procureur.