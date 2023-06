Piqûres sauvages : plusieurs cas en Ile-de-France lors de la Fête de la musique, un suspect interpellé

"Les faits étant survenus dans un court délai, à différents endroits qui ne sont pas proches et sur un certain nombre de victimes,

cela tend à montrer qu'il est impossible qu'un seul et même individu soit à l'origine de ces piqûres, si elles ont bien eu lieu, souligne une source policière ce vendredi. D'autres individus sont donc recherchés dans le cadre des enquêtes ouvertes mais ces gars sont malins, ils agissent vite, et prennent la poudre d'escampette. Les interpellations si elles ne sont pas faites en flagrant délit sont parfois complexes".

Les résultats des analyses sont attendus pour savoir si un produit a ou non été injecté à l'occasion de ces piqûres. Aucune de nos sources n'a pour l'heure fait état de symptômes inquiétants chez les victimes présumées.

Contacté à plusieurs reprises sur ces affaires de piqûres dans la capitale, le parquet de Paris n'avait pas encore répondu à nos demandes, vendredi en fin d'après-midi.