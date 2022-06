Piqûres sauvages : près de 500 cas recensés au total, plusieurs personnes interpellées

La ville de Nîmes a été la plus touchée et c'est la Feria qui a été ciblée. Dès le premier jour de l'événement, une personne a indiqué avoir été piqué et les événements ont continué jusqu'à dimanche. "La Feria se poursuit jusqu'à ce soir 1 heure. Entre mercredi et dimanche, 51 personnes se sont manifestées auprès de La Croix Rouge présente sur le site et ont indiqué avoir été piquées. Le plus grand nombre a été enregistré entre vendredi et dimanche avec 31 victimes", indique ce lundi à TF1info Richard Schieven, adjoint chargé de la sécurité à la mairie de Nîmes. Ce dernier nous précise que moins de dix personnes ont porté plainte et rappelle que les autorités les invitent à faire la démarche au plus vite.

L'adjoint ajoute qu'une plainte a été déposée mercredi. "Deux suspects ont été interpellées jeudi après-midi suite à cette plainte. L'un des deux a été incarcéré à l'issue de sa garde à vue, car il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour d'autres délits. L'autre a été remise en liberté. Le procureur de la République a le dossier entre les mains, il verra si des suites peuvent être données et si l'un, l'autre, les deux ou aucun des deux seront poursuivis. Selon mes informations, ces deux personnes se rejetaient la faute et aucun des deux n'a reconnu les faits."