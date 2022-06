Piqûres sauvages : enquête ouverte pour "dénonciation mensongère" dans le Loiret

Après la première mise sous écrou d'un homme le premier week-end de juin à Toulon, un autre fait inédit survient dans le mystérieux dossier dit des piqûres sauvages. Ce mardi, le parquet d'Orléans annonce en effet dans un communiqué avoir ouvert une enquête le 6 mai dernier du chef de "dénonciation mensongère de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches".

Cette ouverture d'enquête fait suite au dépôt de plainte, le 18 avril dernier, d'une jeune femme âgée de 19 ans, pour "administration de substance nuisible à son insu" par un homme et une femme dans une discothèque de Saint-Loup-des-Vignes dans le Loiret. "La victime a déclaré avoir ressenti une vive sensation de brûlure à l'avant-bras, s'être affaiblie au point de ne plus être en mesure de bouger et de perdre connaissance, détaille le parquet. Elle présentait une trace rougeâtre s'apparentant à une trace de piqûre".

Suite à cette plainte, le parquet d'Orléans avait immédiatement ouvert une enquête. Celle-ci avait alors été confiée à deux unités du groupement de gendarmerie départementale du Loiret pour "administration de substance nuisible à l'insu d'une personne".