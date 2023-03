De nombreux utilisateurs de Vinted victimes d'une importante arnaque en France

Contacté par TF1info ce vendredi, le service de presse de Vinted France confirme la fraude. "Nous avons récemment bloqué l’accès aux comptes de plusieurs de nos membres, en raison d’un incident au cours duquel un accès frauduleux à ces comptes a été constaté. Bien qu’à ce stade, nous préférons ne pas partager davantage de précisions sur la situation sur laquelle nos équipes continuent de travailler, nous pouvons cependant affirmer que les informations de connexion utilisées (identifiants, mots de passe, etc) ont été obtenues à partir de données consultées ailleurs, en-dehors de la plateforme, et non liées à Vinted", indique-t-il.

Vinted assure par ailleurs mettre tout en œuvre pour "rétablir l'accès" de ces utilisateurs "à leur compte" et "les conseiller pour assurer la sécurité de leur compte et de leurs identifiants". La société précise par ailleurs qu'elle confirme que les victimes de cette arnaque "seront éligibles à une indemnisation en cas d’argent perdu sur leurs porte-monnaie Vinted".