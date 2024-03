"Place nette XXL" : Gérald Darmanin annonce 1357 interpellations depuis le début des opérations antidrogues

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que depuis le début des opérations "Place nette XXL" pour lutter contre le trafic de drogue, 1357 personnes avaient été interpellées. Plus de 750 d'entre elles étaient des "objectifs" préalablement identifiés par la justice.

Gérald Darmanin est satisfait du bilan des opérations "Place nette XXL" lancées ces dernières semaines pour lutter contre le trafic de drogue dans les grandes agglomérations. Ce jeudi, le ministre de l'Intérieur a donné de premiers chiffres et annoncé l'arrestation de 1357 personnes, dont plus de la moitié étaient des "objectifs" préalablement identifiés par la justice (ces "objectifs judiciaires" sont des personnes arrêtées à la demande de juges et non lors des contrôles sur la voie publique).

Alors que certains doutent de la capacité de ces opérations à cibler les têtes de réseau, le ministre a assuré lors d'un déplacement à Dijon qu'elles mettaient "durablement de côté des trafiquants notoires". "L'essentiel des interpellations correspondent bien à des gens qui ont des dossiers", essentiellement pour trafic de drogues, et se traduisent par "beaucoup de déferrements et de mandats de dépôt", a-t-il dit, en renvoyant vers la justice pour les détails.

Six opérations "Place nette XXL", qui impliquent de nombreux agents sur le terrain, sont en cours à Marseille, dans le Nord, en région parisienne, dans l'agglomération lyonnaise, à Dijon et Clermont-Ferrand et d'autres suivront "la semaine prochaine dans d'autres villes", a détaillé le ministre.