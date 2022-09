Plainte de Booba : enquête ouverte sur les pratiques de la société de Magali Berdah

"Il prend à cœur de dénoncer ce qui lui apparaît comme une injustice (...) Il se donne les moyens pour que toute la lumière soit faite sur (le milieu) des influenceurs qui repose sur le faux : fausses vedettes, faux produits mais préjudices réels pour le consommateur", avait dit en juillet à l'AFP l'avocat de Booba, Me Patrick Klugman.

Selon les plaintes consultées par l'AFP, "il apparaît un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shauna Events", un "système alimenté par la passivité des réseaux sociaux et particulièrement Instagram et Snapchat utilisés par les influenceurs pour promouvoir les arnaques".

Ces plaintes recensent plusieurs témoignages de consommateurs reçus par le rappeur et affirmant avoir été escroqués par des sociétés promues par des influenceurs liés à Shauna Events : marchandise non reçue et non remboursée, produits non conformes, etc.