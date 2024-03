Plan de fidélisation au sein de l'armée française : combien gagnent les militaires ?

Les armées françaises peinent à attirer de nouvelles recrues, mais aussi à retenir leurs troupes. Quelque 3000 personnels civils et militaires manquaient à l’appel en 2023. Le ministre des Armées, Sébastien ,Lecornu a annoncé lundi une série de mesures pour remédier à ce manque d'attractivité.

Une petite rallonge dans l’espoir de raviver la flamme. Alors qu'un conflit armé sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale a éclaté sur le continent européen et qu'Emmanuel Macron a fait savoir que l'idée d'envoyer des troupes militaires en Ukraine "n'est pas exclue", la Grande Muette peine à retenir ses troupes : pas moins de 3000 personnels civils et militaires manquaient à l’appel en 2023, selon les chiffres du ministère des Armées. Pour faire face à cette situation, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé, lundi 18 mars, plusieurs mesures, notamment liées aux salaires des militaires.

L'occasion pour TF1info de s'interroger : combien gagne exactement un militaire en France ?

L'indice de solde commence à 1970 euros bruts

Le site sengager.fr du ministère des Armées, qui est dédié au recrutement, permet de se faire une idée. Chez les militaires, on parle de solde et non de salaire comme dans la vie civile.

Quant au montant, il est spécifique à chacun, car il prend en compte différents critères, tels que le grade et l’ancienneté, les promotions et les qualifications acquises au sein de l’armée, ainsi que diverses compensations et primes, peut-on lire sur le site internet du ministère des Armées. À titre d'exemple, l'indice de solde commence à 1970 euros brut pour un engagé volontaire avec hébergement gratuit proposé après un an de service.

Dans un régiment de parachutiste, la prime de saut est d'environ 800 euros par mois. Un interlocuteur au service communication du ministère des Armées

La solde de base est de 2183 euros bruts pour un sergent (qui est un sous-officier) après une première année révolue en régiment, et de 2900 euros bruts pour un lieutenant (qui est un officier) sous contrat après une première année en régiment. Pour un lieutenant de carrière, après une première année en régiment, elle est de 3100 euros bruts. À noter que la grille est la même dans toutes les composantes de l'armée française (Terre, Air, Marine).

La prime de lien en service (PLS), qui est d'un montant de 381 euros par an, est versée au bout de cinq ans à tous ceux qui s’engagent à servir jusqu’à huit ans minimum. Quant à la prime au départ en mission, elle correspond aux frais de déplacement dans le civil et son montant varie en fonction de la durée de la mission. Une indemnisation spéciale est également versée lors d'un départ en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger.

"Par exemple, pour un lieutenant qui a été affecté en outre-mer, l'indice de solde sera le même que pour un lieutenant en métropole, mais il va bénéficier en plus de primes liées à l'éloignement et au fait que c'est un long séjour. Et du coup, le montant de sa rémunération sera plus important", souligne auprès de TF1info un interlocuteur au service communication du ministère des Armées. Comme indiqué précédemment, des primes peuvent aussi être versées en raison de sa qualification.

Dans un régiment de parachutiste de l'armée de Terre, "la prime de saut est d'environ 800 euros par mois pour un lieutenant, par exemple", complète notre interlocuteur. "Une prime est aussi versée aux militaires qui sont affectés sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, en fonction du nombre de jours en mer", poursuit-il. À cela s'ajoutent encore d'autres avantages en nature, comme une réduction de 75% sur les prix des billets de train.

Déplorant un trop grand nombre de départs, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé, lundi 18 mars, une série de mesures pour répondre à la crise des vocations et mieux fidéliser les recrues. "Former, aguerrir, garder" les "bonnes personnes" une fois qu'elles ont été recrutées, est devenu "le grand corollaire d'une armée de métier", sans conscription, a souligné le ministre lors d'un séminaire avec les responsables de tous les services.

Il a aussi fait savoir que des primes seront désormais incluses dans les retraites des militaires. Les grilles des officiers seront par ailleurs révisées plus vite que prévu, dès 2025, après celles des militaires du rang (2024) et des sous-officiers (2023), a fait savoir le ministère. De la souplesse en termes de grilles de rémunération sera également apportée pour le recrutement de métiers en tension dans le nucléaire, l'aéronautique, l'intelligence artificielle ou le cyber.