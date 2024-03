Vigipirate niveau "Urgence attentat" : les forces de l'ordre pourront-elles tenir jusqu'après les JO de Paris ?

Depuis dimanche soir, le plan Vigipirate est rehaussé à son niveau le plus élevé, en réaction à l'attentat perpétré près de Moscou deux jours plus tôt. Les forces de l'ordre devront être sur tous les fronts, au moins, jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques le 8 septembre. Aux policiers et gendarmes, des renforts militaires ont été annoncés.

La "pause" aura été brève pour les forces de l'ordre. Élevé au niveau d'alerte "urgence attentat" après le meurtre de l'enseignant Dominique Bernard à Arras par un ancien élève radicalisé puis rétrogradé au niveau 2 "sécurité renforcée - risque attentat" en janvier dernier, la France est de nouveau au niveau "Urgence Attentat" suite à l'attentat de Moscou.

Depuis, policiers et gendarmes le savent, ils doivent être sur tous les fronts dès à présent et au moins jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques qui doivent s'achever le 8 septembre prochain dans l'Hexagone. Pourront-ils tenir aussi longtemps et en continu ? "Quel que soit le niveau de fatigue des policiers, quels que soient les problèmes posés au niveau familial par l'absence de congés, nous n'avons pas le choix, nous devrons assurer notre mission du maintien de l'ordre, et ce, dans la durée même si, je ne vous le cache pas, la situation est extrêmement tendue et la sursollicitation et le niveau d'engagement intensif et exceptionnel de mes collègues n'a jamais vraiment cessé depuis les attentats de janvier 2015", répond Eric Henry, conseiller spéciale Alliance police nationale, joint par TF1info ce lundi.

Menaces, commémoration, événements sportifs...

Si de fin juillet à mi-septembre, période des Jeux Olympiques et Paralympiques (du 26 juillet au 8 s), des moyens inédits seront déployés sur le territoire avec 45 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle, les renforts avec le rehaussement du plan Vigipirate ce week-end sont déjà présents.

"Nous avons eu la sécurisation des lieux de culte israéliens notamment après l'attaque du Hamas le 7 octobre, nous avons eu ensuite la sécurisation de tous les lieux de culte pendant les diverses célébrations : Noël, fêtes juives et actuellement le Ramadan. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur les Jeux Olympiques mais de très nombreux événements auront lieu d'ici là et il faudra aussi les sécuriser", rappelle Eric Henry de SGP-FO police.

Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndaicat Alliance les rappelle volontiers pour prouver que la tâche ne sera pas simple : "Le 8 mai, la flamme olympique arrive à Marseille avec des festivités prévues à cette occasion et de très nombreuses forces de l'ordre mobilisées pour que cela se passe bien. Si on a une razzia des quartiers comme on en a eu sur des émeutes, imaginez un peu l'ambiance générale en France et l'effet miroir qu'on va renvoyer vers le monde", insiste-t-il, en guise de préambule à une série d'événements déjà au calendrier : "Pour le 80ᵉ anniversaire du débarquement le 6 juin, 180 chefs d'État seront présents. À cette occasion, toutes les forces mobiles qui vont converger vers la Normandie. En juillet, nous avons toutes les festivités classiques avec Le Tour de France, les Francofolies, tous les festivals, plus l'Euro de football qui se dispute en Allemagne, mais qui engendrera une incidence sécuritaire en France en cas d'installation de fan-zone ou de célébrations de victoires de certaines équipes. La finale de l'Euro, c'est le 14 juillet. Alors en tant que Français, on serait contents d'arriver en finale, en tant que policiers, ce sera un problème de plus à gérer... en attendant les fameux Jeux Olympiques" ajoute le représentant Alliance. Ce dernier n'oublie pas non plus les épisodes impromptus ou encore les traditionnelles manifestations comme le 1ᵉʳ mai, "où il peut y avoir de la casse".

Renforts militaires

Les forces de l'ordre seront-elles prêtes pour les Jeux Olympiques ? "La police française, les gendarmes, les préfets, les services de renseignements seront prêts comme ils l'ont été pendant la Coupe du monde de rugby qui était le quatrième événement mondial", a promis ce lundi Gérald Darmanin lors d'un déplacement à Roubaix organisés dans le cadre de nouvelles opérations anti-drogue "place nette XXL".

En visite à la gare Saint-Lazare, Gabriel Attal a lui révélé que deux projets d'attentat avaient été "déjoués" depuis janvier, promettant de déployer des "moyens exceptionnels (...) partout sur le territoire". "La menace terroriste islamiste est réelle, elle est forte" et "elle n'a jamais faibli", a dit le Premier ministre. "4.000 militaires supplémentaires", mobilisables entre 12h et 72h en appui des forces de sécurité intérieure, ont été placés "en alerte", a-t-il ajouté. Ces effectifs s'ajoutent au dispositif Sentinelle qui mobilisait déjà plus de 3 000 hommes déployés en permanence.