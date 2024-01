Pluies verglaçantes : 24 blessés dans un carambolage sur l’A16, l’A28 coupée vers Rouen

Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence alors que des phénomènes de pluies verglaçantes touchent le Nord de la France. Un carambolage a notamment impliqué dix véhicules ce dimanche matin dans la Somme, provoquant la fermeture d’une partie de l’autoroute dans le sens Boulogne-Paris. En Normandie, une branche de l’A28 était inaccessible, là aussi après plusieurs accidents, selon la presse locale.

Si l’épisode neigeux est désormais terminé, le Nord de la France était ce week-end traversé par un phénomène de pluies verglaçantes qui a rendu plusieurs routes impraticables au matin du dimanche 21 janvier. Un carambolage sur l’A16, dans la Somme, a impliqué dix véhicules dont un poids-lourd. "Le bilan actuel fait état de 24 blessés pris en charge par les sapeurs-pompiers", indique la préfecture citée par l’AFP, précisant que "les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues".

Les faits se sont produits vers 6h15 au niveau de Bettencourt-Saint-Ouen, provoquant l’interruption de la circulation dans le sens Boulogne-Paris. La préfecture recommande sur X d’éviter le secteur et d’emprunter la sortie 22 Abbeville dans le sens Boulogne-Paris et la sortie 20 Amiens Nord dans le sens Paris-Boulogne.

En Normandie, c’est l’autoroute A28 qui était coupée depuis 5h30 dans le sens Alençon-Rouen après l’entrée 18 selon France Bleu qui évoque "plusieurs accidents de poids lourds et de van à chevaux", probablement causé par "un épisode soudain de pluies verglaçantes, vers 4 h 30, [qui] a rendu la chaussée totalement impraticable".

"Météo-France informe d'un phénomène de pluies verglaçantes qui a traversé le nord-ouest et le nord en fin de nuit" de samedi à dimanche, indique Bison Futé, une perturbation qui "pourrait durer jusqu'en début d'après-midi". Ce phénomène "se dirige vers l'est, s'étendant du nord de l'Allier et du Cher jusqu'en Champagne-Ardennes, Bourgogne, Lorraine".