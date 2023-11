Plus de 1000 fausses alertes à la bombe et menaces d'attentat en France depuis début septembre

Depuis le 4 septembre, plus de 1000 fausses alertes à la bombe et menaces d'attentats ont été enregistrées en France. Parmi les lieux visés, des établissements scolaires, des monuments nationaux et des aéroports. Au total, 54 personnes ont été interpellées dans le cadre des enquêtes ouvertes.

La triste barre des mille fausses alertes à la bombe et menaces d'attentats a été franchie ce mercredi matin avec au moins 15 établissements évacués. Depuis la rentrée scolaire, le 4 septembre, le phénomène est devenu un véritable fléau et, alors que les autorités espéraient une baisse après les vacances de la Toussaint, il n'a fait qu'amplifier.

"Depuis le mois de septembre, ce sont 996 fausses alertes à la bombe (ou menaces d'attentat ndlr) que nous recensons dans notre pays. Sur ces 996 alertes à la bombe, ce sont 788 dans le seul endroit de nos établissements scolaires", a annoncé mardi à l'occasion des questions au gouvernement, Prisca Thevenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, répondant en lieu et place de Gabriel Attal "retenu à Marseille".

Contacté par TF1info ce mercredi, le ministère de l'Intérieur évoque "996 faits parmi lesquels 789 établissements scolaires et 207 autres lieux." À ces chiffres, il faut ajouter tous les événements de ce mercredi parmi lesquels deux collèges à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), le lycée Marie Curie à Versailles, l'école place Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement de Paris ou encore le lycée Émile Zola à Rennes.

54 personnes interpellées depuis la rentrée

Ces alertes ne sont pas sans conséquences et nécessitent systématiquement le déploiement de nombreuses personnes sur site. Mardi, Prisca Thevenot a ainsi rappelé que "les fausses alertes à la bombe mobilisent inutilement nos forces de sécurité" et qu'"elles retardent l'intervention de nos forces de sécurité et de secours auprès de celles qui en ont réellement besoin." Dans certains établissements, où les fausses alertes se sont répétées, les élèves ont par ailleurs cumulé un retard certain au niveau de l'enseignement, comme au lycée Champlain à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne).

La secrétaire d'État a par ailleurs informé que depuis le mois de septembre et dans le cadre des différentes enquêtes ouvertes, "54 personnes ont été interpellées dont 30 sur le dernier mois". Plusieurs d'entre elles ont été condamnées.

De lourdes peines encourues

L'article 322-14 du Code pénal stipule que "le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende". Il précise que les mêmes peines sont encourues pour "le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours."

"Ce type de faits est habituellement qualifié par le code pénal de divulgation de fausses informations. Mais, et c'est une nouveauté, nous allons désormais les considérer comme des violences psychologiques sur les personnes avec préméditation", a estimé en octobre la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans une interview au journal Le Parisien. "C'est un délit qui vaut trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende".