150 000 armes, 4 millions de munitions récupérées : l'incroyable succès de "l'opération nationale d'abandon"

Pilotée par le service central des armes et explosifs (SCAE) du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, cette opération inédite a mobilisé 5 000 agents de préfecture, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie. Les départements de la Gironde, du Nord, du Finistère, du Pas-de-Calais et du Morbihan sont ceux dans lesquels le plus d'armes ont été collectées.

Elle se poursuivra à Paris et dans les trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) jusqu’au mardi 6 décembre 2022 via la plateforme téléphonique de prise de rendez-vous.

"Fort de cette dynamique, Gérald Darmanin a décidé d’engager une réforme de la procédure d’abandon d’armes à l’État visant à la simplifier. Une expérimentation sera initiée en ce sens dès le premier trimestre 2023 dans 5 départements", annonce par ailleurs le ministère.